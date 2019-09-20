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Фото: Subaru

Subaru Outback получил особое исполнение Black Line

Компания Subaru представила спецверсию кроссовера Outback для российского рынка — особое исполнение Black Line.

Новая модификация отличается внешним декором — колесные диски, рейлинги на крыше, решетка радиатора и окантовка противотуманных фар выполнены в черном цвете. В салоне появились логотипы на подголовниках с указанием спецверсии и комплект текстильных ковриков с вышивкой.

В оснащение Subaru Outback Black Line, созданной на базе комплектации Premium ES, вошла акустика Harman JBL, а камера заднего обзора была дополнена омывателем. Новинка доступна в двух цветах кузова — черном и белом. Стоимость автомобиля в зависимости от двигателя составит 3,1 млн руб. (175-сильный 2.5) и 3,6 млн руб. (260-сильный 3.6). Оба бензиновых агрегата сочетаются с модернизированным вариатором и полным приводом.

Напомним, ранее Subaru представила спецверсию кроссовера XV для российского рынка — исполнение Subaru XV Tokyo.

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