Subaru XV получил особое исполнение Tokyo

Subaru XV Tokyo. Фото: Subaru

Subaru XV Tokyo. Фото: Subaru

Subaru XV Tokyo. Фото: Subaru

Модификация, названная в честь столицы Японии, получила декоративные накладки на передний и задний бампера, пороги, защитную пленку по низу дверей с логотипом XV, а также шильдик Tokyo на задней стойке кузова.

В оснащение новинки включены акустика Harman с десятью динамиками, накладки на внутреннюю часть порогов и багажного отделения, особые текстильные коврики салона и вышитое на подголовниках передних кресел название спецверсии. и эксклюзивной вышивкой на передних подголовниках с названием версии.

Технически Subaru XV Tokyo не отличается от обычного исполнения — модель комплектуется 150-сильным 2-литровым бензиновым мотором, вариатором и полным приводом. Стоимость особой модификации составляет от 2,3 млн руб.

Напомним, премьера Subaru XV нового поколения состоялась в марте 2017 года на автосалоне в Женеве.