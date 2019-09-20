Главой Крыма переизбран Аксенов

Депутаты Госсовета Крыма вновь выбрали главой региона Сергея Аксенова, руководящего полуостровом с момента его присоединения. За него проголосовали 74 из 74 голосовавших членов Госсовета (всего их 75).

Руководитель региона избирается из кандидатур, предложенных президентом России. На место главы Крыма претендовали помимо господина Аксенова первый секретарь Крымского республиканской комитета КПРФ Сергея Богатыренко и депутата Госдумы от ЛДПР Павел Шперов.

Кроме того, выбирался председатель Госсовета, на это место переизбран Владимир Константинов. На пост спикера его выдвинул председатель фракции «Единой России» Владимир Бобков. Других кандидатур не выдвигалось. Господина Константинова в ходе тайного голосования поддержали все 74 депутата.

Спикер после избрания заявил, что сосредоточится на исполнении предвыборной программы «Единой России».

Подробнее о кандидатах на пост главы Крыма — в публикации “Ъ” «Сергею Аксенову наметили второй срок».

Вадим Никифоров, Симферополь