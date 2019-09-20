СМИ: военные предложат Трампу нанести авиаудары по Ирану

Военные предложат президенту США Дональду Трампу обширный список мер, которые Вашингтон может применить в ответ на атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, передает агентство AP со ссылкой на источник. Среди предложенных мер будут военные удары по конкретным целям в Иране.

Пентагон предупредит господина Трампа о том, на какие ответные меры пойдет Иран, и что авиаудары могут привести к войне. Свои предложения военные представят на встрече 20 сентября в Белом доме.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Пентагон рассматривает возможность переброски на Ближний Восток дополнительных систем противоракетной обороны и истребителей.

20 сентября, у представителей Центрального командования ВС США (CENTCOM), которое отвечает за операции на Ближнем Востоке, запланированы несколько встреч. Как ожидается, сегодня же президент США Дональд Трамп встретится с членами Совета национальной безопасности, чтобы обсудить возможные ответные меры на атаку на объекты Saudi Aramco.

Напомним, нападение на два завода Saudi Aramco в городах Абкаик и Хурайс было совершено 14 сентября. Из-за атак добыча нефти в стране сократилась на 50%. Ответственность за атаку взяли йеменские повстанцы, но США обвинили в случившемся Иран. Минобороны Саудовской Аравии показало обломки беспилотников и ракет в качестве доказательства причастности Ирана к атаке.

О последствиях нападения — в материале “Ъ” «Нефти подняли премию».