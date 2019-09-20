Счетная палата раскритиковала российскую систему работы с инвалидами

Счетная палата (СП) считает работу системы медико-социальной экспертизы (МСЭ) в стране недостаточно эффективной, говорится в бюллетене аудиторов. Дефицит кадров, особенно врачей, является одной из наиболее острых проблем.

Основной причиной инвалидности взрослых, по данным СП, в 2018 году стали злокачественные новообразования и болезни системы кровообращения, у детей — врожденные аномалии, болезни нервной системы, психические расстройства и расстройства поведения. Счетная палата отмечает, что Минтруд не использует отдельные критерии для установления детской инвалидности, а применяет «взрослую» классификацию, без учета детской специфики.

Также СП отметила проблему с кадрами. «Так, только в Московской области с начала 2019 года из-за неукомплектованности кадрами было временно закрыто 31 бюро из 73. В результате нагрузка на врачей существенно возрастает, очереди растут, а доступность и качество услуг снижаются»,— уточнила СП. Кроме того, врачи бюро МСЭ относятся к медработникам, но работают в других условиях: они не могут досрочно выйти на пенсию и получить возможность сокращенной рабочей недели.

Кроме того, по данным СП, большинству пациентов необходимо установить инвалидность для получения нужных лекарств. Например, больным ревматоидным артритом требуется пожизненная лекарственная терапия, которая может быть получена после оформления инвалидности. В период ремиссии при повторном освидетельствовании инвалидность им снимается, а бесплатные лекарства получают из другого списка, который не обновлялся с 2002 года и не содержит современных лекарственных препаратов. После отмены лекарств у больных наступает обострение, после чего они снова становятся инвалидами, но в более тяжелой степени. Повторное назначение лечения оказывается менее эффективным. Несмотря на поручения президента России Владимира Путина проблема до сих пор не разрешена.

По данным Счетной палаты, к 2019 году Минтруд купил специальное оборудование для диагностики на сумму более 2 млрд руб., но сейчас оно либо не используется, либо используется с низкой загруженностью. СП добавила, что отчетные данные об использовании такого оборудования часто завышаются и являются недостоверными. Отмечается, что в отдаленных регионах у граждан ограничен доступ к оборудованию. К примеру, жителям Нефтекумска нужно преодолеть более 300 км до бюро со специальным оборудованием, из Шатуры, Дубны или Луховиц придется провести в пути от четырех до семи часов и проехать 140–170 км. Аудиторы сомневаются в целесообразности закупки этого оборудования, поскольку оснащение им не повысило уровень объективности решений экспертов.

Также СП обнаружила, что только в Московской области без лицензии на медицинскую деятельность работает 17 бюро. Кроме того, больные не могут получить доступ к бюро, поскольку в некоторых учреждениях МСЭ не установлены лифты, пандусы и подъемники.

Подробнее о недостатках в работе бюро МСЭ — в материале “Ъ” «Экспертиза получила оценку».