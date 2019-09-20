ОАК предложила турецким авиакомпаниям самолеты МС-21 и Superjet

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) предложила турецким авиакомпаниям купить российские самолеты МС-21 и Superjet 100. Это предложение было озвучено представителями ОАК на проходящем в Стамбуле фестивале авиатехники и космических технологий Teknofest.

Корпорация представила на мероприятии четыре самолета: среднемагистральный МС-21-300, многофункциональный самолет-амфибию Бе-200ЧС, истребитель Су-35 и ближнемагистральный Superjet 100. Как заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, участие в фестивале может помочь с продвижением российской техники на рынок Турции и соседних регионов.

«Мы провели встречи с рядом авиакомпаний, которым мы готовы предложить МС-21 и Superjet 100»,— сказал господин Слюсарь, которого цитирует пресс-служба ОАК. Гендиректор корпорации добавил, что Турция может высказать заинтересованность в «проектах кооперации».

На авиасалоне МАКС-2019 в августе ОАК подписала соглашения на поставку 20 МС-21. Самолетами заинтересовались казахская региональная компания Bek Air, а также авиакомпания «Якутия». Сейчас МС-21 проходит сертификационные испытания. Первые поставки самолета запланированы на второе полугодие 2021-го.

Подробности — в публикации “Ъ” «ОАК заключила мягкие контракты на 20 самолетов МС-21».