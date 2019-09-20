Российская разведка собирает данные об атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Российская Служба внешней разведки (СВР) ведет сбор данных о том, кто был причастен к атаке на объекты государственной нефтекомпании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Ответственность за нападение взяли йеменские повстанцы-хуситы, однако США обвинили в произошедшем Иран.

Как заявил журналистам глава СВР Сергей Нарышкин, без наличия «твердых доказательств» говорить о причастности Тегерана нельзя. «Мы собираем данные, но окончательные выводы пока не делаем»,— уточнил господин Нарышкин (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, нападение на два завода Saudi Aramco в городах Абкаик и Хурайс было совершено 14 сентября при помощи беспилотников. Минобороны Саудовской Аравии показало обломки беспилотников и ракет в качестве доказательства причастности Ирана к атаке на нефтяную инфраструктуру.

О последствиях атаки — в материале “Ъ” «Нефти подняли премию».