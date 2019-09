Суд назначил рассмотрение иска Дерипаски к британским и американским СМИ на 12 декабря

Арбитражный суд Краснодарского края назначил на 12 декабря заседание, на котором будет рассмотрен иск Олега Дерипаски к британским The Times и The Telegraph, а также американской The Nation. Дата слушания опубликована в картотеке суда.

Иск был подан 13 сентября. Российский бизнесмен хочет добиться опровержения фактов, изложенных в статьях зарубежных СМИ, опубликованных более десяти лет назад. Как считает истец, эти публикации стали поводом для введения против него персональных санкций США в 2018 году.

