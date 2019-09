Дерипаска подал иск к британским и американским СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск Олега Дерипаски к британским изданиям The Times и The Telegraph, а также американской The Nation, сообщается на сайте суда. Речь в иске идет о защите репутации. Дата первого слушания не назначена.

Представитель господина Дерипаски пояснила «Интерфаксу», что бизнесмен хочет добиться в суде опровержения фактов, изложенных в статьях зарубежных СМИ, которые были опубликованы более 10 лет назад. По его словам, именно они являлись основанием для введения США персональных санкций против Олега Дерипаски в 2018 году. «Под видом установленных фактов в этих статьях излагаются голословные обвинения в адрес Дерипаски, сделанные его конкурентами, а также слухи и домыслы. Эти обвинения никогда не были подтверждены в суде и не соответствуют действительности»,— подчеркнула собеседница агентства.

Как ранее писал “Ъ”, в 2018 году Олег Дерипаска выиграл процесс в Усть-Лабинском районном суде Краснодарского края, который признал незаконной публикацию в СМИ сведений о частной жизни господина Дерипаски. Суд обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), а также интернет-ресурсы «Медиазона» и Znak.com удалить спорные материалы, ранее заблокированные Роскомнадзором. Ответчиками в этом процессе также выступали Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов, которых суд обязал выплатить Олегу Дерипаске миллион рублей в виде компенсации морального вреда.

Анна Перова, Краснодар