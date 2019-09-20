Для спасения Оли Беляевой не хватает 1 160 800 руб.

Заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии МИБС Николай Воробьев (Санкт-Петербург): «У Оли злокачественное образование головного мозга — эмбриональная опухоль. Учитывая возраст ребенка и расположение опухоли, для ее удаления необходимо протонное облучение. Главное преимущество этого вида лечения — возможность подавать дозы радиации в центр опухоли, одновременно снизив интенсивность излучения на ее границе. Это минимизирует воздействие на здоровые клетки головного мозга».

Стоимость протонной терапии 2 409 800 руб. Компания «Ингосстрах» внесла 600 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 600 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Липецк» соберут 49 тыс. руб. Не хватает 1 160 800 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Олю Беляеву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Оли — Юлии Вячеславовны Беляевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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