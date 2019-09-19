Airbnb наметил на 2020 год выход на биржу

Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb планирует выйти на биржу в 2020 году. Об этом компания сообщила на своем сайте. Никаких подробностей и дополнительной информации Airbnb не приводит.

В июне агентство Reuters сообщало со ссылкой на свои источники, что Airbnb рассматривает вариант прямого листинга, то есть без привлечения новых средств и без продажи новых акций.

По итогам второго квартала выручка Airbnb превысила $1 млрд. Более подробных данных компания также не раскрывает. Известно, что аналогичные результаты были у нее в третьем квартале 2018 года. Согласно данным на сайте компании, она работает более чем в 190 странах мира, через ее сервис можно арендовать жилье более чем в 100 тыс. городов, услугами Airbnb воспользовались уже 500 млн человек. В начале лета сервис запустил также услугу по аренде вилл и островов.

Алена Миклашевская