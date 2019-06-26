Сервис Airbnb начал бронировать виллы и острова

Компания Airbnb по бронированию жилья запустила сервис Airbnb Luxe, с помощью которого можно арендовать виллы, виноградники, средневековые замки и даже частные острова, говорится в сообщении компании.

Клиенты сервиса получают личного менеджера, который поможет в организации отдыха: спланирует необходимые поездки, закажет столик в ресторане или наймет массажиста.

По данным Bloomberg, Airbnb Luxe предлагает более 2 тыс. эксклюзивных объектов для бронирования. Наибольшее количество вариантов расположено в районе Карибских островов. Средняя цена аренды составляет $14 тыс. в неделю. Самый дорогой вариант предлагается за $1 млн — частный атолл возле Таити, который состоит из 21 бунгало, обслуживанием которых занимается 50 сотрудников.

Компания Airbnb в 2017 году за $300 млн купила сервис канадской компании Luxury Retreats, которая специализировалась на бронировании эксклюзивной недвижимости, а затем произвела ребрендинг.