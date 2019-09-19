Госдума ратифицировала конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

Депутаты Государственной думы ратифицировали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, следует из базы данных нижней палаты российского парламента. Документ на ратификацию в Госдуму в июле внес президент РФ Владимир Путин.

Конвенция определяет, что основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании пяти прикаспийских государств — Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении. Дно и недра делятся по договоренности между ними на основе международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным прикаспийскими государствами правилам.

Документ не допускает присутствия на Каспии вооруженных сил стран, находящихся за пределами региона. Прикаспийские государства наделены ответственностью за поддержание безопасности на море, а также управление ресурсами Каспия.

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря была подписана в казахстанском городе Актау в августе 2018 года главами стран Каспийской пятерки. Подписи под документом поставили президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев, глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и лидер Ирана Хасан Роухани.

Подробнее о соглашении — в публикации “Ъ” «Ни море, ни озеро».