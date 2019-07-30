Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о Каспийском море

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ определяет, что основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании.

В конвенции сказано, что дно и недра делятся соседними странами на основе международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. Кроме того, обязателен учет экологического фактора при реализации больших морских проектов. Конвенция также не допускает присутствия на Каспии вооруженных сил стран вне региона.

В августе прошлого года главы стран Каспийской пятерки подписали в Актау в Казахстане конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Подписи под конвенцией поставили президент Азербайджана, президент России Владимир Путин, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Ирана Хасан Роухани. Президент Азербаджана уже подписал закон об утверждении конвенции.