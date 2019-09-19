Бывший судебный пристав в Самаре предстанет перед судом из-за служебного подлога

Как сообщило СУ СКР по Самарской области, расследование уголовного дела против бывшей главы межрайонного отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов регионального УФССП Елены Дедовой завершено. Дело передано в суд Железнодорожного района. Самары.

Госпоже Дедовой инкриминируют служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Как установили следователи, пристав пошла на преступление ради улучшения показателей своей работы и вверенного ей отдела.

Елена Дедова была задержана в августе 2018 года. По информации правоохранителей, в ноябре 2017 года женщина внесла заведомо ложные данные в автоматизированную систему ФССП РФ и создала в ней более 22 тыс. платежных документов о погашении долга. Так нелегально было окончено 17,2 тыс. исполнительных производств на сумму свыше 13 млн руб. По последним данным, пристав внесла ложные сведения в 18,5 тыс. исполнительных производств, а сумма взыскания составляла 15,8 млн руб.

Алена Смирнова, Самара