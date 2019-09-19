Замдиректора департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве

В Москве задержали заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и двух бизнесменов—фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Всем задержанным уже предъявлено обвинение.

«В Москве задержаны Мосолов П. О., Магдеева Т. С., Цветнов В. А. и Семиков С. Б. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ)»,— заявил источник. Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева подтвердила статус фигурантов и отметила, что Следственный комитет просит их арестовать. «Заседания начнутся в ближайшее время»,— отметила она.