Липецкий губернатор потребовал отставки мэра Данкова

Мэр райцентра Данков в Липецкой области Алексей Левин может быть отправлен в отставку. Соответствующее требование в городской совет депутатов, который назначает и снимает мэра, направил вступивший в минувшую пятницу в должность губернатор Игорь Артамонов, сообщили в обладминистрации.

Там уточнили, что господин Артамонов потребовал отставки мэра города Данков «в связи с выявленными фактами нарушения антикоррупционного законодательства».

«Согласно проверке, проведенной региональным управлением по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения, в деятельности главы города Данкова Алексея Левина выявлен факт наличия конфликта интересов, не урегулированного в установленном законом порядке», — сказали в обладминистрации, не уточняя конкретной ситуации.

Сергей Калашников