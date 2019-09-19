«Анжи» отрицает причастность задержанного Идрисова к клубу

Задержанный в Дагестане Махи Идрисов никогда не являлся сотрудником футбольного клуба «Анжи», заявил ТАСС руководитель пресс-службы махачкалинской команды Сергей Расулов.

«Махи Идрисов никогда не был вице-президентом футбольного клуба "Анжи" и не работал в нашем клубе. Других комментариев по этой теме нет»,— цитирует агентство господина Расулова.

В 2017 году о назначении господина Идрисова вице-президентом «Анжи» сообщал руководитель исполкома «Единой России» Ахмад Ахмедов. Махи Идрисов на тот момент якобы возглавлял молодежную общественную организацию «Ахвах». Сообщалось также, что он принимал участие в разрешении конфликтной ситуации вокруг жителя Чеченской Республики Рамазана Джалалдинова, а в 2016 году баллотировался в депутаты Народного собрания республики. При этом официально «Анжи» никогда не объявлял об этом назначении.

По данным ЕГРЮЛ, Дагестанская региональная молодежная общественная организация «Ахвах единый», руководителем которой значился Махи Идрисов, была учреждена в декабре 2014 года, но уже в сентябре 2016-го была ликвидирована. Личная страница господина Идрисова в Instagram, насчитывающая более 40 тыс. подписчиков, и аккаунты в других соцсетях свидетельствуют о его дружеских и близких отношениях с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, высокопоставленными чеченскими чиновниками, силовиками, а также с дагестанскими общественниками, спортсменами, религиозными деятелями и представителями власти.

Господин Идрисов был задержан в Махачкале 19 сентября. Телеканал РЕН ТВ указывал, что он был доставлен в дагестанское управление ФСБ. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что у Махи Идрисова было найдено большое количество оружия. Кроме того, у господина Идрисова было обнаружено коллекционное холодное оружие и несколько регистрационных госномеров.

Роман Меренков; Юлия Рыбина, Махачкала