Бывший вице-президент «Анжи» Идрисов задержан по подозрению в экстремизме

Задержан бывший вице-президент футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов, сообщила «РИА Новости» официальный представитель МВД по Дагестану. По данным телеканала РЕН ТВ, господина Идрисова подозревают в экстремизме.

«Мы подтверждаем факт задержания, подробности выясняются»,— сказала собеседница агентства. Она не уточнила, где и за что был задержан экс-вице-президент.

Как сообщает РЕН ТВ, бывший вице-президент клуба был доставлен в дагестанское управление ФСБ. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что у господина Идрисова найдено большое количество оружия: помповое ружье, три автомата Калашникова, два пистолета Стечкина, пистолет Макарова, гранаты, пистолет Ярыгина и пистолет неустановленной марки. Также у него найдено коллекционное холодное оружие и несколько регистрационных госномеров машин.