Бывший вице-президент «Анжи» Идрисов задержан по подозрению в экстремизме

Задержан бывший вице-президент футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов, сообщила «РИА Новости» официальный представитель МВД по Дагестану. По данным телеканала РЕН ТВ, господина Идрисова подозревают в экстремизме.
«Мы подтверждаем факт задержания, подробности выясняются»,— сказала собеседница агентства. Она не уточнила, где и за что был задержан экс-вице-президент.
Как сообщает РЕН ТВ, бывший вице-президент клуба был доставлен в дагестанское управление ФСБ. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что у господина Идрисова найдено большое количество оружия: помповое ружье, три автомата Калашникова, два пистолета Стечкина, пистолет Макарова, гранаты, пистолет Ярыгина и пистолет неустановленной марки. Также у него найдено коллекционное холодное оружие и несколько регистрационных госномеров машин.
просмотров: 121888
просмотров: 114397
просмотров: 113231
просмотров: 103062
просмотров: 93685