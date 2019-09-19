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Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ   |  купить фото

Юрию Ганусу приписали «трудности перевода»

Президент ОКР Станислав Поздняков отреагировал на интервью гендиректора РУСАДА

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал скандальное интервью генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса авторитетному французскому изданию L’Equipe. В нем господин Ганус призвал к увольнению всего руководства Всероссийский федерации легкой атлетики (ВФЛА). Также он подверг критике действия министра спорта РФ Павла Колобкова, обвинив его в противодействии деятельности РУСАДА. Глава ОКР склонен отнести высказывания главы РУСАДА к «трудностям перевода». Реакции от министра Колобкова пока не последовало.


Президент ОКР Станислав Поздняков высказался об интервью гендиректора РУСАДА Юрия Гануса изданию L’Equipe, в котором тот подверг критике борьбу с допингом в России и раскритиковал высокопоставленных руководителей спорта в стране. «Я сегодня рабочий день начал с изучения этого интервью. Что сказать... Мы в этом году провели более десятка совместных мероприятий с РУСАДА и другими антидопинговыми организациями, провели мероприятия с 16 международными федерациями. Это лишь толика совместных действий наших и национальных федераций по олимпийским видам спорта»,— приводит слова господина Позднякова «РИА Новости».

«В этом году гендиректор РУСАДА — один и самых частых гостей. Поэтому с некоторым удивлением воспринял слова Гануса, его непонимание ситуации я воспринял с недоумением. Мы с РУСАДА работаем в полном контакте, команда РУСАДА — это очень профессиональные молодые ребята. Я воспринимаю информацию во вчерашнем интервью как ''трудности перевода''»,— отметил президент ОКР.

Президент ОКР Станислав Поздняков

Президент ОКР Станислав Поздняков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В упомянутом интервью господин Ганус призвал отправить все руководство ВФЛА в отставку, отметив, что масштаб нарушений в российской легкой атлетике «просто сумасшедший».

«Это системная проблема, есть доказательства вмешательства вышестоящих органов»,— заключил Юрий Ганус.



Он также полагает, что преодолеть кризис в российской легкой атлетике, которая с 2015 года пребывает в статусе дисквалифицированной (на чемпионате мира, который пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября, россияне вновь выступят в качестве нейтральных спортсменов), можно, только если «мы будем честны перед самими собой». «Иначе международное сообщество не сможет снять дисквалификацию с России,— заявил Юрий Ганус.— Мы прекратим это бедствие, только если признаем, что наказание неизбежно и никто не сможет уйти от ответственности».

Глава РУСАДА уже не в первый раз призывает сменить руководство ВФЛА. Аналогичные требования он выдвигал в июне этого года. Однако в этот раз господин Ганус подверг критике не только президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, но и министра спорта РФ Павла Колобкова. «Есть те, кто выступает против моей работы. Например, министр спорта, который защищал и продолжает поддерживать Шляхтина в качестве главы ВФЛА»,— сказал господин Ганус.

Реакции министерства спорта РФ на заявления Юрия Гануса пока не последовало.

Арнольд Кабанов


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