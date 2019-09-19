Прекращено уголовное дело в отношении кировского депутата с муляжом гранаты

Кировское следственное управление СК РФ прекратило уголовное дело в отношении 22-летнего депутата думы Слободского (Кировская область) Николая Дубравина, который бросил муляж гранаты под ноги полицейскому. Расследование велось по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Сам депутат настаивал, что муляж случайно выпал из кармана его брюк, а он хотел лишь выяснить у сотрудников полиции мнение о свободной продаже таких изделий.

Постановление о прекращении расследования уголовного дела в виду отсутствия состава преступления было подписано майором СКР по Первомайскому району Кирова Дмитрием Олюшиным, сообщает Newsler.ru. Ранее в рамках расследования дела господина Дубравина планировали отправить на психиатрическую экспертизу.

Николай Дубравин родился в 1997 году в Слободском, учится на втором курсе юридического факультета Вятского государственного университета. Его отец Николай Дубравин также является депутатом городской думы Слободского и был депутатом законодательного собрания Кировской области пятого созыва.

Подробнее о деле – в материале “Ъ-Приволжье” «Депутат с гранатой».

Анастасия Еремина