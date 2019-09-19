Глава Visa в России рассказала о двукратном росте рынка безналичных платежей

За три года российский рынок безналичных платежей вырос вдвое, рассказала сегодня на встрече с журналистами глава Visa в России Екатерина Петелина (с 1 ноября госпожа Петелина переходит на должность главного операционного директора Visa по Северной Америке). При этом количество POS-терминалов увеличилось с 10 на 1000 человек до 19 на 1000 человек, что соответствует показателям крупнейших платежных рынков мира.

В мае зампред ЦБ Ольга Скоробогатова оценивала долю безналичных платежей в розничном обороте в 61%. Она отмечала, что Банк России планирует увеличить эту долю до 80% через четыре года.

Среди наиболее заметных новшеств Visa Екатерина Петелина назвала цифровую эмиссию. Речь идет о выпуске карты без материального носителя, когда она загружается непосредственно в телефон. Кроме того, она отметила запуск переводов с карты на карту от юридического лица физическому лицу. «Это оказалось очень востребовано у различных служб такси, и водители даже согласны немного доплачивать за возможность получать деньги на карту. Кроме того, эта услуга вызвала интерес у страховщиков и даже сборщиков металлолома»,— рассказала госпожа Петелина.

Большое внимание граждан привлекла возможность выплаты чаевых с карты. «Эта новость попала в пять самых читаемых. Обычно такое бывает, когда мы очередной раз "уходим из России"»,— заметила глава российской Visa. Также очень важной новинкой Екатерина Петелина считает возможность снимать деньги на кассе магазина. По ее словам, это поможет снизить оборот наличных: когда человек знает, что в любой момент может получить деньги с карты, он не будет снимать большую сумму впрок.

Максим Буйлов