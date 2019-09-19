Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает, какими занятиями и видами можно насладиться в таких городах, как Абано-Терме, Падуя и Венеция.

И вновь Италия сегодня. Хотел сказать «Венеция», но что можно поведать об этом городе, после эссе Иосифа Бродского «Набережная неисцеленных»? Волшебный сон под крики чаек и песни гондольеров. Помню, в первый раз впечатления от города было настолько мощным…

Дело было как раз осенью, не в сезон, когда сквозь туристов не просочишься. Так вот, чтобы переварить все увиденное и съеденное, я уехал в Падую (это рядом), в местные термы — гениальное изобретение древних римлян, а теперь целое направление оздоровительного туризма. Богата итальянская земля целебными водами. Совсем неподалеку от Падуи есть городок Абано-Терме, его часто называют миниатюрным раем. Утопающий в зелени садов, лесов, он поражает мягким климатом, памятниками старины, которые удивительным образом гармонируют с суперсовременными отелями. Но главное здесь — вода и грязи, обладающие уникальными свойствами. Наверное, тот, кто придумал выражение «родиться заново», сначала побывал здесь.

А вообще, вся термальная история началась в Риме в первом веке до нашей эры. Термы Агриппы, Нерона, Тита, Траяна были грандиозными сооружениями, напоминающими мини-города, с библиотеками, спортивными и увеселительными залами. Сегодня термы по всей стране — неотъемлемая часть не только медицины, но и всей итальянской культуры. Как же хорошо расслабиться там после насыщенного горнолыжного дня, например, или просто погреться, когда вода в море остынет.

А возвратившись в ту же Венецию с новыми силами и аппетитом заглянуть в Harry’s Bar — именно здесь повар Джузеппе Чиприани изобрел карпаччо. А гостями заведения были и Хемингуэй, и Чарли Чаплин, и Мария Каллас, и барон Ротшильд — всех не перечесть. Помимо карпаччо здесь вкуснейшие спагетти и сэндвичи с креветками. А если вы не выпьете чашечку кофе на площади Сан-Марко, Венеция точно уйдет под воду.

Вернемся в сказочную Италию совсем скоро.