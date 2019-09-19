ЦИК даст оценку муниципальным выборам в Петербурге

Центризбирком РФ готовит проект постановления с общей оценкой муниципальных выборов в Петербурге. Об этом заявил член ЦИК Александр Кинев.

По его словам, постановление кроме оценки будет содержать выводы, которые «могут последовать по результатам этой кампании»,— цитирует слова господина Кинева ТАСС. Рабочая группа ЦИК проверяет возможные нарушения при подведении итогов голосования в ИКМО «Озеро Долгое».

Напомним, что ЦИК направил в Петербург представителя для проверки сообщений о нарушениях в этой избирательной комиссии. Кроме того, лидеры петербургской оппозиции обратились к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой привлечь Следственный комитет РФ к ситуации в ИКМО