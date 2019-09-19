Baring Vostok поборется за «Восточный»

После появления новых деталей в деле Майкла Калви встал вопрос: что будет дальше с его бизнесом? Обвинение в адрес американского инвестора строилось на том, что он пытался погасить долг перед банком «Восточный» с помощью переоцененного актива. Однако, как писал “Коммерсант”, независимая экспертиза показала, что пакет акций, который Калви передал кредитной организации, стоит достаточно для того, чтобы вернуть заем. За время разбирательства фонд Калви Baring Vostok утратил контроль над банком «Восточный». Теперь в фонде заявили “Ъ FM”, что намерены вернуть себе этот актив. Почему в громком деле случился такой поворот? И кому достанется банк «восточный»? Выяснял Григорий Колганов.

После появления в деле независимой оценки многие наблюдатели пришли к выводу, что Майкла Калви вскоре оправдают. Но есть любопытная деталь — стороннюю экспертизу следствие заказало еще в апреле. Почему она так долго готовилась? Или новые данные какое-то время пролежали под сукном, ожидая подходящего момента? Пока шел резонансный процесс, Baring Vostok успел проиграть контроль над банком «Восточный» его миноритарному акционеру Артему Аветисяну, которого называют основным бенефициаром дела Майкла Калви. Похоже, что все это время между сторонами шел торг как раз за этот актив, размышляет партнер FBK Legal Александр Ермоленко: «По тому, как развивалось дело в Амурской области, как шло дело в английском суде, видно, что велись какие-то торги, переговоры между акционерами банка и, похоже, что они о чем-то договорились. И новая экспертиза — это способ, скорее всего, как-то аккуратно закрыть это дело, сохранив лицо».

Получается, цена свободы Майкла Калви — это банк с убытком по итогам первого полугодия в 2 млрд руб.? Возможно, речь идет не только о нем, но еще и о живых деньгах. Кредитная организация требует со структур Майкла Калви почти 10 млрд руб. за некий ущерб, нанесенный фондом Baring Vostok. Но не исключено, что сейчас предметом торга стало что-то совсем другое, предполагает директор центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. В последнее время ситуация с резонансными процессами в России начала меняться, и более выигрышная позиция теперь у стороны Калви, отмечает Салин: «В силу изменения общеполитической канвы в стране и ситуация вокруг инвесторов с этими постоянными жалобами наверх, сделочные позиции, группа поддержки Калви существенно усилились. Может быть, вообще конфигурация торга изменилась, и он идет уже совсем по другим параметрам».

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Кстати, в фонде Калви после появления данных о новой экспертизе заявили “Ъ FM”, что продолжают отстаивать свои законные права в судах.

Но стоит ли Майклу Калви цепляться за актив со спорной привлекательностью? Первый зампред совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев полагает, что теперь для Калви это дело принципа:

— Я не могу оценить реальную стоимость этого актива, выраженную в деньгах. Но если имеется в виду стоимость принципа и защита его, то она, мне кажется, бесценна. Обязательно надо это делать. — У той стороны ресурсы остаются силовые. Не опасно? — Думаю, что как раз поэтому и надо пытаться доказать свою правоту.

Дело Baring Vostok, как уже не раз говорили иностранные бизнесмены, нанесло серьезный ущерб инвестиционной привлекательности России. И, кажется, эти потери возмещать никто не собирается.

Майкл Калви поначалу был помещен в СИЗО, но в апреле его перевели под домашний арест. В августе меру пресечения смягчили для его партнера, французского финансиста Филиппа Дельпаля. Трое фигурантов этого дела до сих пор остаются под стражей. Еще один — бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев — пошел на сделку со следствием.