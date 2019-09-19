Кличко попросил Раду распустить горсовет и провести досрочные выборы

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Верховную раду с просьбой распустить Киевский городской совет и назначить досрочные местные выборы. Такое решение он принял из-за отсутствия кворума в сессионном зале.

«Мы видим, что кворума нет. То есть работать готовы не все, и поэтому я обращаюсь к парламенту относительно роспуска Киевсовета восьмого созыва и назначения досрочных выборов в Киеве. И сейчас депутаты пусть идут и рассказывают киевлянам, как они работали»,— сказал господин Кличко (цитата ТАСС).

На заседание Киевского городского совета пришли 38 депутатов, для работы необходимо участие 61 человека.

Напомним, 17 сентября на рассмотрение Рады внесли проект поправок в закон «О столице Украины — городе-герое Киеве», которые предполагают проведение выборов 8 декабря. По предложению фракции «Слуги народа» в Раде должности мэра и председателя Киевской городской государственной администрации могут быть разделены. Господин Кличко считает, что это может разрушить самоуправление, так как мэр будет выполнять декоративную функцию. Он намерен участвовать в следующих выборах главы города.

Виталий Кличко занимает кресло мэра с 2014 года. Местные выборы проходили на Украине в 2015 году. В Киевский горсовет вошли партии «Солидарность», «Самопомощь», «Батькивщина», «Единство» и «Свобода».

Ранее правительство Украины отправило в офис президента Владимира Зеленского документ с предложением уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской горадминистрации.

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