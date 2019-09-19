Власти Ростова согласовали митинг против политических репрессий

В Ростове в субботу, 21 сентября, пройдет митинг за права и свободы человека и против политических репрессий. Мероприятие согласовано администрацией Кировского района города, копия документа имеется в распоряжении „Ъ-Юг“.

Целью митинга заявлено выражение требования соблюдения Конституции РФ в части прав человека, свободы собраний, права выбирать и быть выбранным. Кроме того, участники акции выступят против преследования граждан за политические убеждения, выразят солидарность с политзаключенными и т. д. Митинг организовывают правозащитницы Ольга и Ирина Зенины. «Спецслужбы и силовые структуры развязали настоящий террор не только против оппозиции, но и против всего гражданского общества. Обыски и аресты, сфабрикованность дел и неправосудность приговоров просто запредельная. Вопрос прекращения политических репрессий — это главный вопрос повестки дня»,— отметила они в своем обращении на странице мероприятия в Facebook. Митинг пройдет в субботу, 21 сентября, с 16:00 до 18:00 в сквере им. Седова.

Ранее ростовские правозащитники неоднократно выходили на пикеты в поддержку местной активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко и обвиняемых по делу «ростовской Telegram-революции» Владислава Мордасова, Яна Сидорова и Вячеслава Шашмина.

Кристина Федичкина