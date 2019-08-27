Анастасии Шевченко смягчили условия домашнего ареста

Ростовский областной суд разрешил активистке Анастасии Шевченко, находящейся под домашним арестом, звонить детям. Об этом сообщила член федерального совета организации «Открытая Россия» Дарья Кулакова. При этом срок домашнего ареста Анастасии Шевченко оставили без изменений, до 20 октября.

Напомним, ростовскую активистку Анастасию Шевченко задержали в январе этого года, она стала первой в России подозреваемой по уголовному делу о работе «нежелательных» организаций (ст. 284.1 УК РФ). С 23 января 2019 года она находится под домашним арестом.

Кристина Федичкина