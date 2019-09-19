Минобороны взыскивает с производителя спутников ИИС 882 млн рублей

Министерство обороны РФ подало два иска (1, 2) в Арбитражный суд Москвы о взыскании 882 млн руб. с компании «Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева» (ИИС). На документы обратил внимание «Интерфакс».

Какие именно претензии предъявляются компании, в исках не указано. Решение о начале производства должны принять в течение пяти дней.

Кроме того, в октябре будет рассматриваться иск Минобороны к ИИС на сумму 6,8 млрд руб. неустойки за невыполнение условий контрактов. Каких именно — неизвестно.

ИИС работает с 2008 года, это один из крупнейших производителей спутниковой связи, навигации и геодезии. Компания действует по полному циклу производства: от проектирования до управления космическими аппаратами. Контрольный пакет акций принадлежит Росимуществу (59,85%), остальная часть у Объединенной ракетно-космической корпорации (40,15%).

ИИС в том числе принимало участие в разработке спутников ГЛОНАСС. Сейчас у половины из них закончилась заводская гарантия.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Спутники ГЛОНАСС вышли за пределы заводской гарантии».