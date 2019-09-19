Артисты и сотрудники Воронежского камерного театра выступили в поддержку фигурантов «московского дела»

Артисты и другие сотрудники Воронежского камерного театра под руководством его худрука Михаила Бычкова выступили в защиту участника протестных акций, проходивших летом в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, актера Павла Устинова. Он и Данил Беглец, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Иван Подкопаев приговорены к тюремным срокам за применение насилия по отношению к полицейским и бойцам Росгвардии.

«Мы считаем несправедливым, жестоким и необоснованным приговор нашему коллеге Павлу Устинову. Для всех, кто видел видеозаписи его задержания, очевидно, что он не совершил никакого правонарушения, не говоря уж о каком-либо преступлении. Наоборот, хорошо видно, как группа людей в спецэкипировке без опознавательных знаков нападает на мирно стоящего молодого человека, валит его на асфальт и избивает дубинками. Это очевидное беззаконие»,— говорится в публикации на странице Воронежского камерного театра в Facebook.

По мнению подписавшихся, это «показательная жестокость, призванная напугать российских граждан». «Свободу Павлу Устинову! Пересмотреть приговоры осужденным по "московскому делу"»! — резюмируют сотрудники театра.

Напомним, ранее в поддержку участников летних протестных акций выступили школьные учителя, к ним присоединились и преподаватели школ и вузов, издатели, литературные критики, писатели и другие представители литературной среды, священнослужители.

О том, может ли реакция общества повлиять на приговор Павлу Устинову, читайте в публикации “Ъ” .

Мария Старикова