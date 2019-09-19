Трамп раскритиковал ФРС за недостаточную смелость

Президент США Дональд Трамп подверг критике работу Федеральной резервной системы (ФРС) и его главу Джерома Пауэлла. Перед этим ведомство снизило процентную ставку на 0,25 процентных пункта до 1,75–2%.

«Джей Пауэлл и Федеральная резервная система опять потерпели неудачу. Ни мужества, ни смысла, ни видения! Ужасный коммуникатор!»,— написал господин Трамп в Twitter.

Господин Пауэлл отказался комментировать заявление американского лидера на пресс-конференции. «Я продолжаю верить, что независимость ФРС от прямого политического контроля хорошо себя зарекомендовала в прошлом. Уверяю вас, что мы с моими коллегами продолжим проводить монетарную политику, не обращая внимания на политические соображения»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В конце июля ФРС впервые с 2008 года снизила ставку на 0,25 п. п., до диапазона 2–2,25%. В сентябре Европейский центробанк объявил о крупнейшем пакете стимулирующих мер за последние три года.

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