Овечкин получил премию Гретцки за вклад в развитие американского хоккея

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил награду имени Уэйна Гретцки. Премия присуждается иностранцам, внесшим большой вклад в развитие хоккея в США.

«Овечкин вдохновляет новое поколение американских хоккеистов. Помимо отличной игры, он также внес огромный вклад в развитие хоккея за пределами льда»,— прокомментировал вручение награды президент Федерации хоккея США Джим Смит (цитата по ТАСС).

Овечкин стал вторым россиянином-лауреатом этой премии. В 2008 году награду получил Анатолий Тарасов. Он первым из европейцев и первым среди тренеров был введен в хоккейный Зал славы в Торонто. Под его руководством в течение девяти лет подряд сборная СССР по хоккею под становилась чемпионом во всех международных турнирах.

34-летний Александр Овечкин играет за «Вашингтон Кэпиталс» с 2004 года, в 2010 году стал капитаном команды. В 2008 году подписал с клубом 13-летний контракт на сумму $124 млн, став, тем самым, первым хоккеистом, заключившим контракт более чем на $100 млн. В 2018 году привел «Вашингтон Кэпиталс» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира, лучшим снайпером и самым результативным россиянином в истории НХЛ.

О том, как россиянин взял Кубок Стэнли, читайте в материале “Ъ” «Овечкино счастье».