Прокуратура обжаловала отказ лишать родительских прав пришедшую на митинг с детьми семью Хомских

Прокуратура обжаловала решение суда об отказе лишить родительских прав Елену и Петра Хомских, следует из карточки Мосгорсуда, на которую обратила внимание «Апология протеста».

Ранее Перовская межрайонная прокуратура Москвы обжаловала решение Лефортовского районного суда об отказе лишать родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых также пришедших на митинг с годовалым ребенком.

Напомним, летом в Москве проходили протестные акции за допуск на выборы незарегистрированных кандидатов. После митинга 27 июля прокуратура потребовала лишить родительских прав супругов Проказовых, а после митинга 3 августа — супругов Хомских. Против них было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Однако суд отклонил иски и вынес родителям предупреждения.

Подробнее о делах, читайте в публикации “Ъ” «На поведение родителей еще посмотрят».