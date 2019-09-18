Курским аграриям угрожает американская буйволовидная цикадка

Специалисты Россельхозцентра обнаружили в частных садах ряда районов Курской области на плодовых деревьях буйволовидную цикадку. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации. Указанное насекомое, как пояснили чиновники, родом из Северной Америки. Оно зеленого цвета, «с прыгательными задними ногами», длиной до 10 мм, со складывающимися кровлеобразно перепончатыми крыльями. Является вредителем для таких растений, как яблоня, груша, слива, персик, айва, абрикос, грецкий орех, малина, тополь, вяз, сирень и виноград. По данным Россельхозцентра, для борьбы с цикадкой первые два-три года надо содержать под чистым паром междурядья, разводить рядом лук и чеснок, перекапывать землю осенью и тщательно удалять сорняки летом, «особенно в июне, когда появляются личинки». Кроме того, необходимо в июне провести двукратную обработку с интервалом в десять дней. «Опрыскивать культуру и обязательно траву под кустами, деревья, кустарники и цветники находящиеся рядом. Если не проводить борьбу против цикад, то через два–три года виноградник или сад деградирует»,– добавили в пресс-службе администрации. Напомним, ранее в регионе был введен карантин по американской белой бабочке, которая повреждает 250 видов растений.

О том, как в области решается проблема гибели пчел после обработки полей пестицидами, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Курские пчеловоды давят на жало».

Владимир Зоркий