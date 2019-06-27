Курским аграриям угрожает американская белая бабочка

В Сеймском округе Курска на территории площадью 477,2 га введен карантин по американской белой бабочке, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. По данным ведомства, «вредитель на территории региона зарегистрирован впервые». В очаг распространения уже вошли 204,23 га, еще 273 га - буферная зона. Разработана программа по локализации очага и ликвидации популяции американской белой бабочки в карантинной фитосанитарной зоне, заверили в управлении. Там также отметили, что в период массового размножения гусеницы объедают деревья полностью, в целом повреждению подвержены более 250 видов растений, особенно страдают шелковица, американский клен, айва, бузина, вишня, слива, груша, яблоня, виноград и грецкий орех.

О том, почему «Черкизово» решило закрыть часть производства на птицефабрике в регионе, в материале ''Ъ-Черноземье'' «В Курске останавливают бойню».

Ирина Лобанова