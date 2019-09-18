Путин согласился встретиться с лидерами думской оппозиции

Президент России Владимир Путин встретится с руководителями оппозиционных фракций Госдумы, рассказал глава КПРФ Геннадий Зюганов в эфире «Россия-24». Ранее КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» предложили отменить муниципальный фильтр.

«Я предложил, президент согласился собраться со всеми лидерами, а мы, три лидера, кроме "Единой России", вносили (предложение) отменить порог»,— сказал господин Зюганов.

Ранее господин Путин согласился рассмотреть предложения лидера КПРФ об изменении выборной системы. Господин Зюганов заявил о готовности фракции КПРФ внести поправки в избирательное законодательство в случае, если глава государства поддержит их.

На необходимости отмены фильтра уже несколько лет настаивает оппозиция, в 2017 году думские фракции «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР также попросили президента отказаться от этого барьера. В феврале 2019-го глава Центризбиркома России Элла Памфилова объявила, что партии договорились о снижении верхней планки фильтра с 10% до 5%. Однако позднее с реализацией реформы начались проблемы: госпожа Памфилова обвинила оппозиционные партии в том, что они не вносят в Госдуму поправки по смягчению фильтра.

О том, как после выборов системная оппозиция подтвердила «свое право на существование», читайте в публикации “Ъ”.