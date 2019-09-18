«Красное Сормово» и ГТЛК подписали соглашение по строительству 20 сухогрузов

ПАО «Завод “Красное Сормово”» (Нижегородская область, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписали соглашение о предоставлении опциона на заключение договоров по строительству 20 сухогрузов проекта RSD59. Как сообщает пресс-служба нижегородского предприятия, по каждому судну в дальнейшем будет заключен отдельный договор.

«Красное Сормово» построит и передаст ГТЛК все 20 судов в течение трех лет: первые девять в 2021 году, остальные – в 2022. Совокупная стоимость проекта предприятие не называет. Ранее собеседники “Ъ” сообщили, что стоимость контрактов составит около 20 млрд руб. Кому будут переданы суда, источникам “Ъ” не известно.

Напомним, «Красное Сормово» уже построило для ГТЛК девять судов проекта RSD59. В марте 2019 года компании заключили контракт на строительство еще 11 сухогрузов за 10,4 млрд руб. Первый сухогруз из этой серии «Пола Харита» в августе спустили на воду для проведения испытаний.

Анастасия Еремина