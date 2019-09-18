ЦБ зафиксировал снижение вкладов в иностранной валюте

Вклады россиян в иностранной валюте в августе снизились на 1,2% (в долларовом эквиваленте), это произошло впервые с начала 2019 года и на фоне роста вкладов в рублях, говорится в сообщении Центрального банка. При этом, как уточнили в ЦБ, вклады в рублях продолжили расти (+0,8%).

«На динамику валютных вкладов, скорее всего, повлияло снижение ставок по ним, а также ослабление рубля, в результате чего покупка валюты и размещение ее во вклады стали непривлекательными»,— заявили в Центробанке. В августе доля вкладов в иностранной валюте в совокупном объеме вкладов выросла с 21,1% до 21,5%.

Ранее Банк России предупредил кредитные организации о рисках, которые могут возникнуть при размещении средств в европейские активы из-за отрицательных ставок. Отмечалось, что банки не могут привлекать средства своих клиентов в этой валюте по отрицательным ставкам, поскольку это не предусмотрено российским законодательством. В результате они вынуждены предлагать им условия лучше тех, которые сами имеют при размещении валюты с отрицательной доходностью.

О том, валютные вкладчики впервые за долгое время начали забирать средства с депозитов, читайте в публикации “Ъ”.