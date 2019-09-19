Сборную России ждет большое открытие

Сборной России выпало открыть турнир, являющийся одним из самых популярных в спорте. Завтра в первом матче Кубка мира по регби она встретится с его хозяевами — японцами. Правда, не исключено, что в этот день российская команда в последний раз окажется в центре внимания. Россияне, для которых нынешний Кубок мира — второй в истории, ставят перед собой скромные цели. Выход в play-off (чтобы он случился, необходимо опережать в группе, помимо японцев и самоанцев, кого-то из монстров мирового регби — ирландцев или шотландцев) среди них точно не значится.

Открывающийся завтра в Японии турнир в иерархии мировых соревнований занимает очень высокое место, даже несмотря на то что регбийная география — набор стран, обожающих регби — довольно узка. Но вот именно Кубок мира пользуется колоссальной востребованностью. Предыдущий проходил в 2015 году в Англии. На матчи в его рамках было куплено 2,47 млн билетов, количество иностранных болельщиков, прибывших их посмотреть, чуть не достигло 500 тыс., телеаудитория финала, в котором новозеландцы одолели австралийцев, составила 120 млн человек, а объем сгенерированных соревнованиями доходов — £250 млн. Все это — вполне «футбольные» цифры. Собственно, если по упомянутым — ключевым для всякого спортивного бизнеса — параметрам какой-то турнир и превосходит главное регбийное состязание, то разве что мировое первенство по футболу.

Нынешний Кубок мира — некий знак, намекающий на то, что «регбийная территория» все-таки потихоньку расширяется. Его проводит Япония, вдруг по-настоящему увлекшаяся суровой игрой. Раньше Кубки мира принимали исключительно представители группы стран, в которых эта игра давным-давно имеет культовый статус и которые десятилетиями свысока посматривали на остальных. В этой группе — Британия (то есть Англия, Шотландия и Уэльс) с Ирландией, Франция, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР. В последнее время к ним подтянулась Аргентина… Вот, собственно, и весь элитный регбийный клуб. А соперничать с японцами в матче открытия на Tokyo Stadium, обреченном привлечь колоссальное внимание, выпало сборной России.

Вообще-то само по себе ее попадание на Кубок мира — уже значительное событие. Оно — всего второе в истории. Первое случилось в 2011 году, и те, кто взглянет на основные статистические выкладки, характеризующие российское выступление, могут подумать, что оно осталось абсолютно незамеченным. Четыре матча — четыре поражения от американцев, итальянцев, ирландцев и австралийцев. Разумеется, позиция на нижней строчке таблицы группы с одним очком — бонусом за скромное отставание в игре против американцев.

В действительности о сборной России на том Кубке мира говорили. Можно сказать, она даже удивила — прежде всего, вкусом к атаке. На Кубках мира еще не было случая, когда кто-то из дебютантов умудрился сделать восемь попыток заносов мяча в зачетное поле, самого эффектного и «дорогостоящего» способа набирать очки. От российской атаки тогда настрадалась даже великая австралийская команда. В мачте с ней сборная России добыла 22 очка. Пропустила, правда, 68, но все равно перформанс был впечатляющим по меркам новичков.

Утверждать, будто бы за прошедшие восемь лет на волне того относительного успеха отечественное регби совершило качественный скачок, было бы, конечно, преувеличением. На свой второй Кубок мира сборная России просочилась, строго говоря, благодаря скандальным обстоятельствам. Континентальный отбор она закончила с четырьмя выигранными и четырьмя проигранными матчами, на третьем месте, не дающем никакого шанса на путевку. И тут головная регбийная структура, World Rugby, инициировала расследование по поводу натурализованных игроков, входивших в состав трех сборных — бельгийской, а также опередивших российскую испанской и румынской. И пришла к выводу, что за Испанию не имели права играть Матье Бели и Бастьен Фюстер, ранее замеченные во французской молодежке, а за Румынию — замеченный в команде Тонга по регби-7, уже олимпийскому жанру, Сионе Факаосилеа. С испанцев сняли 40 очков, с румынов — 30, и они уступили верхнюю строчку россиянам, проигравшим и тем и другим.

При этом преувеличением было бы утверждать и что сборная России в ее актуальном, что ли, состоянии — совсем плоха. В прошлом году ее возглавил матерый валлийский тренер Лин Джонс, и под его руководством она как-то быстро окрепла. О ее форме лучше судить не по квалификации к Кубку мира, а, например, по более представительному чемпионату Европы в феврале—марте этого года. На нем россияне замкнули четверку, отчаянно дрались с лучшими и даже слегка помучили грузин, которые иногда кусают элиту.

Два знаменитых английских регбиста — Дэнни Кейр и Крис Эштон, обсуждая на BBC шансы участников Кубка мира и его звезд, смаковали французские, шотландские, ирландские, австралийские, новозеландские, южноафриканские и даже фиджийские фамилии и, разумеется, так и не упомянули хоть какую-то российскую. То, что сборная России не входит не только в список претендентов на награды, а хотя бы в список претендентов на выход в четвертьфинал (для этого нужно занять либо первое, либо второе место в группе),— бесспорный факт. Для сражений с грандами вроде ее конкурентов по групповому раунду ирландцев и шотландцев, первыми и седьмыми в текущем мировом рейтинге, она не доросла. Но свежие результаты сборной России, опыт Лина Джонса и ряда регбистов в заявке заставляют предполагать, что по крайней мере она способна выдать что-то из той же категории, что выдала сборная России образца 2011 года,— ну когда слабак оказывается не таким уж податливым и трусливым.

О том, что будет считаться достижением, догадаться несложно и без интервью Андрея Гарбузова на официальном сайте Союза регбистов России, и без разговоров с членами штаба национальной команды. Попробовать за счет «физики» посражаться с добавившими японцами, попробовать зацепить победу в матче с самоанцами (команда крохотного островного государства в классификации World Rugby чуть-чуть опережает российскую: та — 20-я, а второй оппонент на Кубке мира — 16-й). А напоследок — попробовать не слишком далеко отпустить «инопланетных» шотландцев с ирландцами, может быть, что-то им занести, как заносили австралийцам восемь лет назад. А потом с чистой совестью смотреть, как за медали бьются фигурировавшие в разговоре Дэнни Кэйра и Криса Эштона гении современного регби — англичанин Джонни Мей, французы Антуан Дюпон и Аливерети Рака, южноафриканец Фаф де Клерк, новозеландец Арон Смит.

Алексей Доспехов