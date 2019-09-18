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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Облсуд не отстранил от должности главу департамента строительства Орловской области

Орловский облсуд оставил в силе решение Заводского райсуда Орла и не стал отстранять руководителя регионального департамента строительства и ЖКХ Дениса Блохина от должности. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в пресс-службе суда. С ходатайством об отстранении чиновника выступило областное управление СКР, подозревающее Дениса Блохина в злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Напомним, уголовное дело в отношении господина Блохина было возбуждено летом. По версии следствия, в июне 2015 года чиновник, будучи начальником областного казенного учреждения «Орелгосзаказчик», заключил госконтракт с ООО «Мособлстрой» на реконструкцию ряда объектов Центрального стадиона на сумму 111,8 млн руб. Как утверждают в СКР, работы не были выполнены, а Денис Блохин подписал документы о приемке работ. Согласно данным сайта госзакупок, оплата работ была произведена на сумму 89,7 млн руб. Фактически она была выполнена на 71 млн руб.

Подробнее о об уголовном деле читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Реконструкцию стадиона доверили СКР».

Александр Прытков


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