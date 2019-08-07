Суд оставил на работе начальника департамента строительства Орловской области

Заводской райсуд Орла не стал отстранять руководителя регионального департамента строительства и ЖКХ Дениса Блохина от должности, сообщили “Ъ-Черноземье” в облправительстве. С ходатайством об отстранении чиновника от должности выступило областное управление СКР, подозревающее господина Блохина в злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы).

Напомним, уголовное дело в отношении члена облправительства было возбуждено в конце июля. По версии следствия, в июне 2015 года Денис Блохин, будучи начальником областного казенного учреждения «Орелгосзаказчик» заключил госконтракт с ООО «Мособлстрой» на реконструкцию ряда объектов Центрального стадиона. Сумма составила 111,8 млн руб. За эти средства к декабрю 2015 года подрядчик должен был демонтировать и заново отстроить западную трибуну, провести восстановление южной, возвести козырек с видеонаблюдением, построить пять теннисных кортов, а также благоустроить территорию. Однако «Мособлстрой» не уложился в сроки, контракт с ним был расторгнуть в апреле 2017 года.

Как утверждают в СКР, работы выполнены не были, а Денис Блохин подписал документы о приемке работ. Согласно данным сайта госзакупок, оплата работ была произведена на сумму 89,7 млн руб., а фактически выполнена на 71 млн руб. Отметим, что следователи не впервые заинтересовались реконструкцией стадиона — в октябре 2018 года было возбуждено уголовное дело по признакам халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ, до шести месяцев ареста). Денис Блохин его фигурантом не является.

Подробнее о претензиях следователей к чиновнику читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Реконструкцию стадиона доверили СКР».

Александр Прытков, Андрей Прах