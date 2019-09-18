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«ЕвроХим-Северо-Запад»» произвел первые 500 тыс. тонн аммиака в Кингисеппе

АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» объявило о производстве первых 500 тыс. тонн аммиака на предприятии «ЕвроХим-Северо-Запад» в городе Кингисепп Ленинградской области. Об этом говорится в специальном пресс-релизе компании.

Напомним, что об открытии нового предприятия «ЕвроХима» по производству аммиака было объявлено на ПМЭФ-2019.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что объем инвестиций в строительство завода составил $1 млрд, проектная мощность предприятия — 1 млн тонн товарного аммиака в год.

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