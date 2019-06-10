Ленобласть заключила на ПМЭФ-2019 соглашений на сумму более 1 трлн рублей

Общая сумма соглашений, заключенных на ПМЭФ-2019 правительством Ленобласти, в этом году составила 1,023 трлн рублей. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, ни одному субъекту РФ в истории ПМЭФ не удавалось достичь триллионной планки. В 2018 году итоги форума для Ленобласти были значительно скромнее: 15 подписаний на 50 млрд руб.

Львиную долю инвестиций принес проект по созданию интегрированного завода «Газпрома» по сжижению газа и выделению этана в Усть-Луге стоимостью до 900 млрд руб. Еще об одном крупном проекте в Ленобласти заявило руководство минерально-химического холдинга «Еврохим». Речь идет о строительстве в Кингисеппе завода по производству аммиака, карбамида и метанола. Суммарный объем инвестиций в этот проект оценивается в $2,5 млрд (более 162 млрд руб. по нынешнему курсу).

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «"Газпром" сыграл роль локомотива для Ленобласти».