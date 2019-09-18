«Яндекс.Такси» оценили в $7,3–8,5 млрд

Стоимость «Яндекса» оценивается в $12,4 млрд, из них $7,3–8,5 млрд приходятся на «Яндекс.Такси», сообщает Forbes со ссылкой на отчеты крупных инвестиционных банков.

Самую низкую оценку по стоимости дает Goldman Sachs (стоимость в $7,3 млрд рассчитана без остатка денежных средств на балансе в размере около $400 млн). Верхнюю планку по стоимости указывают Bank of America ($8,5 млрд) и UBS ($8,4 млрд). Sberbank SIB сообщил Forbes, что оценивает активы в $7,77 млрд. Аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын считает справедливой стоимость в $3,8–4,2 млрд.

Для сравнения, активы международной компании Uber оцениваются в $60,8 млрд (в России Uber с 2017 года объединился с «Яндекс.Такси»), а активы Lyft — в $17,4 млрд.

До объединения с Uber «Яндекс.Такси» оценивали в $3,8 млрд. У компании есть договоренность о покупке части активов фирмы «Везет».

«Яндекс.Такси» готовится провести IPO в 2019–2020 годах, рассказал операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский в начале 2019-го. Во втором квартале 2019 года прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации составила 423 млн руб. Ранее показатель был отрицательным.

Напомним, в Госдуме ко второму чтению готовят законопроект о такси, который может ограничить рынок агрегаторов и привести к росту цен.

Подробнее о законопроекте читайте в материале “Ъ” «Такси отъезжают от Госдумы».

Подробности о подготовке IPO — в публикации “Ъ” «"Яндекс.Такси" разгоняют оценку».