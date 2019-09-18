Александр Постригань «превысил» имущественные полномочия

Бывший глава Клинского района Подмосковья пополнит российский бюджет на 9 млрд руб. У Александра Постриганя изъяли имущество, полученное незаконным путем, сообщили в Генпрокуратуре. Это 5 млрд руб. и 1.700 объектов недвижимости, оформленных на близких к чиновнику людей. Постройки реализуют и обратят в доход государства. Такое решение вынес суд после трех месяцев разбирательств. Как чиновнику удалось накопить такой капитал? Об этом — Иван Якунин.

Владелец заводов, газет, пароходов — это не герой стихотворения Маршака, а, как выяснила прокуратура, бывший глава Клинского района Подмосковья. Значительная часть его активов — это не банальные наличные, а недвижимость. Сотни земельных участков, лодочные станции, турбаза, заводы с прилегающими к ним железнодорожными путями, кинотеатр, торговый центр, баня, детские сады и поликлиники, и даже центральный рынок в деревне Крюково. Всего 1.700 объектов, которые были оформлены на третьих лиц. Поэтому соответчиками по его делу проходят еще 25 человек. Адвокат жены Постриганя Анастасия Брайчева обилие активов сомнительного происхождения объяснила так: «Суд в том числе обратил взыскание на ряд объектов, например, полученных в порядке наследования или дарение старого имущества родом из 1970-х годов, где семья жила много лет. Какое отношение эти объекты могут иметь к некоей предполагаемой прокуратурой коррупционной деятельности Постриганя Александра Николаевича, даже предположить невозможно».

Дело действительно выглядит фантастическим. Недавно The New York Times писала, что бывшего президента Мексики обвиняют во взятке суммой около $100 млн. Так, 9 млрд руб. Постриганя — это в полтора раза больше. На подобную сумму из бюджета год работают четыре парламентские партии в полном составе. Откуда такие деньги могли появиться у простого главы района в Подмосковье с населением в 120 тыс. человек? Бывший старший следователь по особо важным делам Павел Зайцев обратил внимание, что чиновник почти 20 лет занимал свой пост: «Я вам могу сказать старую русскую поговорку: аппетит приходит во время еды. То есть человек, если встал на путь совершения неправедных дел, то они только умножаются, умножаются, и в результате мы получили то, что получили.

Скорее всего, если речь идет о том, что он неправомерно, скажем так, заработал 9 млрд, то это может быть совокупность различных схем. Могут быть завуалированные откаты, соучастие в каком-либо бизнесе».

Официально Постриганя обвиняют в превышении служебных полномочий, подлоге и мошенничестве. Когда его задержали, он уже года как вышел на пенсию. Неужели до этого местные не знали, кому принадлежит вся эта бесчисленная недвижимость? Да, зачастую она была оформлена не на родственников, а на друзей и партнеров, но это далеко не самая запутанная схема, говорит замгендиректора «Transparency International — Россия»Илья Шуманов: «К сожалению, в плане иностранных и зарубежных активов у российских правоохранителей коротковаты руки, и это надо признать. То есть, что касается любого бизнес-актива, который находится на территории другого государства, будь то гостиница в Чехии или имущественный комплекс в Майами, который вполне может приобрести за счет коррупционных практик глава района, возникает необходимость кооперации с иностранными правоохранительными органами. Уголовные дела затягиваются десятилетиями».

Также Александр Постригань владел четырьмя дорогими автомобилями: Тоyota Land Cruiser, Меrcedes S 350, Аudi А8, Аudi Q5. Их тоже арестовали и вскоре обратят в доход государства. Самая популярная шутка в соцсетях на эту тему звучит так: если на скамье подсудимых оказался еще один коррупционер, значит, власть просто хочет разбить очередную «свинью»-копилку.

За служебный подлог бывшему чиновнику грозит до четырех лет заключения, а по статье о превышении полномочий — до 10.