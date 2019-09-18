Продажи автомобилей в Европе в августе упали на 8,4%

После некоторого роста в июле европейский рынок показал резкое снижение продаж новых автомобилей в августе. По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), в июле продажи выросли на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а падение в августе составило 8,4%.

Столь резкое отличие августовских показателей эксперты ACEA объясняют тем, что в августе прошлого года продажи были рекордными: автопроизводители снижали цены, стараясь продать как можно больше автомобилей до вступления в силу новых, более жестких стандартов проверки уровня вредных выбросов (WLTP). В результате продажи в августе 2018 года выросли на 31,2%, и по сравнению с прошлогодним рекордом нынешний август оказался в минусе.

Всего в августе было продано чуть больше 1 млн автомобилей. Самое значительное падение месячных продаж показал испанский рынок — на 30,8%. Во Франции продажи упали на 14,1%, в Великобритании — на 1,6%, в Германии — на 0,8%. Но ряд европейских стран показал неплохой рост продаж в августе: в Греции они выросли на 24,3%, в Венгрии — на 20,8%, в Швеции — на 19,5%. Что касается отдельных автопроизводителей, то значительнее всего упал спрос на продукцию Nissan — 47,3%, FCA Group — 26,6%, в частности на автомобили марки Fiat — 26%, Renault Group — 23,6%. Менее значительно падение продаж у VW Group — 7,7% — и PSA Group — 5,1%.

Алена Миклашевская