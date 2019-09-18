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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Конкурс на частичный демонтаж СКК отменен

АО «Стройтрансгаз» отменило конкурс на поиск подрядчика для частичного демонтажа СКК «Петербургский». Об этом сообщает «Фонтанка.ру». По данным издания, информация о проведении тендера была размещена 17 сентября на электронной торговой площадке группы Газпромбанка. При этом в Смольном накануне затруднились пояснить, на каком основании «СТГ» объявил закупку.

Напомним, что в тендере, как ранее писала интернет - газета, шла речь о первом этапе реконструкции СКК, включающем в себя частичный демонтаж на территории спортивного комплекса.

СКК является городской собственностью. В августе председатель петербургского комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев заявлял, что за последние месяцы Градсовет не возвращался к проекту реконструкции СКК «Петербургский» и пока не планирует рассмотрения новых эскизов.

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