Конкурс на частичный демонтаж СКК отменен

АО «Стройтрансгаз» отменило конкурс на поиск подрядчика для частичного демонтажа СКК «Петербургский». Об этом сообщает «Фонтанка.ру». По данным издания, информация о проведении тендера была размещена 17 сентября на электронной торговой площадке группы Газпромбанка. При этом в Смольном накануне затруднились пояснить, на каком основании «СТГ» объявил закупку.

Напомним, что в тендере, как ранее писала интернет - газета, шла речь о первом этапе реконструкции СКК, включающем в себя частичный демонтаж на территории спортивного комплекса.

СКК является городской собственностью. В августе председатель петербургского комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев заявлял, что за последние месяцы Градсовет не возвращался к проекту реконструкции СКК «Петербургский» и пока не планирует рассмотрения новых эскизов.