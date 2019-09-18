Президент Ирана назвал атаку на нефтеобъекты Саудовской Аравии «предупреждением»

Президент Ирана Хасан Роухани назвал «предупреждением» атаки Йемена на крупнейший в мире нефтекомплекс в Саудовской Аравии. При этом он заявил, что не хочет, чтобы в регионе были столкновения.

Напомним, 14 сентября беспилотники напали на объекты крупнейшего нефтедобытчика в мире Saudi Aramco. Из-за атак добыча нефти в стране сократилась на 50%. Ответственность взяли на себя хуситы, однако в США утверждают, что за ударами стоит Иран. В Минобороны Ирана отрицают свою причастность к инциденту.

«Кто начал конфликт? Не Йемен. Это были Саудовская Аравия, Эмираты, Америка, некоторые европейские страны и сионистский режим (Израиль.— “Ъ”), которые начали войну в этом регионе»,— сказал господин Роухани иранским СМИ (цитата по AFP).

По его словам, действия хуситов последовали после атак на больницы, школы и рынки в Йемене.

Подробнее об атаке читайте в материале “Ъ” «Нефть призывают из резервов».