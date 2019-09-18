Зарубежные общественные деятели выступили против «политических репрессий» в России

Несколько десятков зарубежных общественных деятелей подписали открытое письмо против «политических репрессий» в России, составленное группой по поддержке гражданского общества Михаила Ходорковского. Текст обращения и список подписавшихся под письмом публикует The Moscow Times.

Свои подписи под обращением поставили 77 общественных деятелей, среди которых — лауреат Нобелевской премии по литературе Герта Мюллер, актер, писатель и телеведущий Стивен Фрай, сценаристы сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс, бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев, экс-президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес и бывший посол Великобритании в России сэр Эндрю Вуд.

«Как жители свободного мира, обеспокоенные будущим глобальной демократии, мы наблюдаем тревожные события, в течение последнего месяца разворачивающиеся в Москве и других российских городах. Граждане России просто требуют от своего правительства прав, которые мы в свободном мире принимаем как должное: права участвовать и голосовать на свободных и справедливых выборах, прекращения уголовного преследования активистов, участвующих в мирных акциях протеста и привлечения к ответственности для сотрудников полиции, которые без необходимости применяют силу против мирных демонстрантов»,— сказано в письме.

Авторы обращения заявляют, что «повсеместное беззаконие, арест политических оппонентов, насилие со стороны сотрудников полиции в отношении мирных жителей, незаконное задержание детей и угрозы в адрес родителей» стали обычной практикой в России. «В стране уже более 200 политзаключенных. Все основные права человека были нарушены, Конституция полностью проигнорирована, а выборы превратились в демократическую витрину»,— говорится в письме.

Также в обращении говорится, что на фоне «политических репрессий» режим президента России Владимира Путина «пытается заручиться легитимностью в свободном мире, где его коррумпированные представители хранят свои деньги и владеют недвижимостью».

Основатель общественной организации «Открытая Россия», бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский объявил о создании рабочей группы по поддержке гражданского общества в России в середине августа. Господин Ходорковский заявил, что группа будет действовать на средства российских граждан и «намерена коммуницировать с зарубежными политическими лидерами и представителями глобального бизнеса для создания атмосферы нетерпимости к нарушению прав российских граждан».

Напомним, вчера, 17 сентября, портал «Правмир» опубликовал открытое письмо с просьбой «проявить милосердие» к арестованным и осужденным участникам летних столичных протестов, под которым подписались десятки священников Русской православной церкви Московского патриархата. Священнослужители усомнились в законности решений российских судов и обратились к судьям и сотрудникам силовых структур «как к православным».

Подробнее об обращении священников РПЦ читайте в материале “Ъ” «Милосердие — это то, к чему мы призываем».