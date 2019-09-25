Вспоминайте иногда бедного студента Сколько тратили на учебу и на жизнь студенты в Средние века

Первые университеты в Европе возникли более 900 лет назад. И вскоре родился новый тип человека — бедный, вечно голодный студент, который живет в общежитии, подрабатывает, берет в долг и пишет слезные письма домой с просьбой выслать денег.

Клуб одиноких христиан

Главное отличие средневековой студенческой жизни от современной в том, что в старину не было понятия «студентка». Женщинам высшее образование стало доступно лишь в эпоху развитого капитализма. А в Средние века в университетах были только студенты — молодые мужчины, подростки и даже мальчишки. Каждый университет устанавливал собственную планку минимального возраста для поступления. В Тулузе, например, студентом можно было стать с 10 лет. В Оксфорде — с 16. Профессора тоже были только мужчинами.

Еще одним обязательным требованием было вероисповедание. Университеты были тесно связаны с церковью, поэтому все студенты и преподаватели должны были быть христианами. У еврея, желающего попасть в университет в том или ином качестве, был один путь — креститься. Первым профессором из числа крещеных евреев в Оксфорде стал Джон Бристольский, начавший в 1321 году преподавать древнееврейский и древнегреческий языки.

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Студенты из одной страны держались вместе, национальными землячествами. Национальный состав учащихся зависел от конкретного университета. В Оксфорде 94% студентов были англичанами по национальности. Первым иностранцем в Оксфорде был приплывший из Голландии в 1191 году Эмо Фрисландский. В Парижском университете учились студенты четырех «наций»: галльской, норманнской, пикардийской и английской. К последней причисляли также немцев и представителей северных народов Европы.

Средний срок обучения составлял пять-шесть лет. После этого можно было сдать экзамен на степень бакалавра. Или не сдавать экзамен и не получать степень — многие студенты выбирали такой вариант. Для получения степени бакалавра требовалось написать девять работ и представить каждую из них на отдельной лекции. Для получения степени магистра требовалось еще 15 работ и 15 лекций. Необходимо было также участие в большом числе диспутов, прежде чем декан допускал студента до выпускного экзамена.

Степень бакалавра удавалось получить лишь каждому третьему из поступивших в университет, степень магистра — каждому двадцатому. На пути к степеням стояли не только экзамены, но и денежные траты. Необходимо было сделать подарки экзаменаторам, оплатить праздничный банкет для остальных бакалавров и магистров и заплатить за сам экзамен на степень.

Официальным языком высшего образования была латынь. На ней читали лекции, вели диспуты, сдавали экзамены. В университетах Германии специальный служитель, которого называли lupus («волк»), наблюдал за тем, чтобы студенты разговаривали только на латыни. Нарушителей штрафовали. Благодаря тому что на латыни велось преподавание во всех университетах Европы, студенты могли менять место учебы, а также выбирать город, где учиться и жить было дешевле. Но в быту, естественно, студенты пользовались и другими языками.

Платить или не платить

Вскоре после возникновения первых университетов встал вопрос: кто и как должен платить преподавателям? Должны ли студенты платить за обучение или оплату труда профессоров должен взять на себя кто-то еще? В XII–XIII веках преобладающая точка зрения была такова — тому, кто учит, должен платить папа римский, церковный приход, король или местный феодал, но не ученики.

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Святой Бернард Клервоский (XII век) считал преподавание за деньги постыдным способом заработка. Юристы той эпохи заявляли, что подлинные философы должны брать пример с Сократа, так как знание — дар Божий, им нельзя торговать.

Но так было в теории. На практике ситуация выглядела иначе. Если профессор университета не получал денег от церкви или местной власти, ему дозволялось собирать плату со студентов. А если профессору уже платили зарплату, деньги со студентов он требовать не мог. Но принимать — мог. Юрист Жоффруа из Пуатье (XIII век) полагал, что профессора могут получать деньги от студентов, но с оговорками.

Нельзя принимать деньги от того, чей отец — вор или ростовщик. Нельзя взимать плату за лекцию, посвященную вопросам морали.

Считалось также, что для беднейших студентов образование должно быть бесплатным. С самых богатых могли брать плату даже те профессора, которым платили зарплату церковь или феодал. Тот профессор, зарплата которого была достаточно высока, не мог взимать плату ни с кого, но мог принимать от случая к случаю подарки. Магистр Терризио из Атины, преподававший в Неапольском университете и получавший зарплату от короля, положительно отзывался о подарках в дни Великого поста.

Но возникала небольшая загвоздка. Кто должен решать — достаточно ли беден студент, чтобы не платить за обучение? А достаточно ли высока зарплата профессора, чтобы он не мог собирать деньги со студентов? На практике эти теоретические проблемы решались легко. Всем студентам приходилось платить. Богатым больше, бедным меньше.

От каждого — по способностям

Лекции по анатомии уже в Средние века были невозможны без наглядных пособий Фото: Alamy / DIOMEDIA

В Коимбрском университете, старейшем в Португалии, согласно декрету короля Португалии Жуана I, изданному в 1392 году, на факультете права богатые студенты должны были платить профессору за годичный курс лекций 40 либр, студенты среднего достатка — 20, а бедные — 10. Десять либр соответствовало 9 граммам серебра. Дневной заработок квалифицированного рабочего в ту эпоху составлял примерно 5–6 либр.

Плату за обучение в Германии необходимо было вносить два раза в год — летом и зимой. Размер платы и здесь зависел от благосостояния студента и колебался от 2 до 10 с половиной грошей. Самые «бедные» освобождались от платы за обучение. Некоторым студентам материально помогали их церковные приходы. Пару обуви можно было в те годы купить за 2 гроша, курицу — за полгроша, крупную рыбину — за грош, овцу — за 4 гроша. Рабочий-поденщик зарабатывал 6–8 грошей в неделю, опытный рабочий — до 15.

Ежедневные расходы небогатого студента Оксфорда в начале XV века составляли от 1,5 до 2,5 пенса. Это небольшие деньги. Разнорабочий на стройке зарабатывал в день 3–4 пенса, кровельщик — 4,5. Если брать в расчет только расходы на еду, они не превышали у студентов одного пенса в день.

На протяжении столетия эти цифры мало менялись. Английский филолог Роберт Уиттинтон, учившийся в Оксфорде в конце XV века, вспоминал в зрелом возрасте, что в студенческие годы он неплохо жил на 7 пенсов в неделю.

Год учебы в Оксфорде вместе с поездками домой на каникулы обходился студенту (или его родителям) в 2,5–3,5 фунта. Впрочем, не каждому студенту. Те, кто учился на юридическом факультете, платили за обучение и проживание больше тех, кто учился на факультете свободных искусств. Богатый лондонский торговец шелком и бархатом Роберт из Бринкелая в течение 13 лет платил за пребывание некого Томаса (скорее всего, сына) в Оксфорде от 9 до 10 фунтов.

По газонам не ходить

Большинство профессоров и студентов жили в общежитиях. В Англии такие дома назывались коллегиями (коллежами, колледжами). В Германии и Австрии — бурсами (от латинского purse — кошелек). Во многих университетах на проживание за его пределами требовалось получить разрешение.

По идее коллегии должны были быть чем-то вроде монастыря (в реальности, конечно, дело обстояло не так). Строгий режим с ранним подъемом и отбоем, совместной трапезой. Далее — долгий и упорный труд: лекции, диспуты, самостоятельные занятия.

За различные нарушения студентам могло грозить исключение, арест, недопущение к экзамену на ученую степень, но самой частой мерой наказания был штраф. Например, студента Оксфорда могли оштрафовать, если он мешал заниматься другим студентам, создавал беспорядок в общежитии, оскорблял какие-либо нации или классы общества, высказывал еретические взгляды, подрывал авторитет общежития, общался с подозрительными личностями, играл в запрещенные игры, проникал в общежитие или покидал его в ночное время, ночевал за пределами общежития без разрешения, самовольно покидал Оксфорд. Запрещено было садиться за стол с кинжалом, не спрятанным в ножны. Ношение оружие запрещалось во всех случаях, кроме поездок за пределы города. Штраф полагался за нанесение травмы другому студенту камнем или кулаком. Если у пострадавшего текла кровь, штраф удваивался. За повторное нарушение такого рода виновный отчислялся из университета. Студенты должны были также компенсировать ущерб, нанесенный зданию общежития, а также за разбитую посуду и пятна на скатерти. Оштрафовать могли также тех, кто ходит по газонам, вытаптывая траву, моет руки в ведре с питьевой водой. Студентам запрещалось держать охотничьих собак и ловчих птиц.

В Венском университете студента могли наказать за нарушение распорядка дня, смех и свист на лекциях, посещение «подозрительных мест» в городе (например, кабаков). Нельзя было приводить женщин в общежитие.

В Лейпцигском университете студентам запрещалось драться, проводить время с проститутками, играть в азартные игры, ходить по городу ночью. Пойманным нарушителям грозил штраф или арест на день-два. За более серьезные прегрешения, например воровство и убийство, полагалось исключение из университета.

Студентам младшего возраста (до 18–20 лет, в зависимости от учебного заведения) штраф мог быть заменен поркой. Наибольшее распространение телесные наказания имели в английских университетах.

«Папа, вышли денег»

Несмотря на очень высокую ценность рукописных книг, сочинения «неправильных» авторов могли уничтожаться Фото: Photo by Hulton Archive / Getty Images

Бонкомпаньо да Синья, преподававший риторику в Болонском, а затем в Падуанском университете, с явным знанием дела писал: «Primum carmen scolarium est petitio expensarum nec unquam erit epistola, que non requirat argentum» («Любимая песня студента — это просьба об оплате расходов. Не найдется такого письма, в котором не было бы просьбы о деньгах»). Эти слова написаны почти 800 лет тому назад. Большинство сохранившихся в архивах писем средневековых студентов подтверждает это высказывание.

Стандарт письма не сильно изменился за прошедшие века: «Я сейчас в таком-то учебном заведении, жив, здоров, но очень нуждаюсь в деньгах на книги и другие учебные принадлежности». Адресатами студенческого письма могли быть родители, богатые родственники, покровители из числа священнослужителей.

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Существовали образцы-шаблоны подобных писем с просьбой о материальной помощи. С XII века было известно упражнение: напишите 22 варианта письма архидиакону с просьбой о материальной помощи. В том же столетии студент Оксфорда отправил такое письмо: «Приветствую вас, достопочтенный господин А.! Хочу проинформировать вас, что я учусь в Оксфорде с величайшим усердием, но денежный вопрос мешает мне двигаться вперед, поскольку вот уже два месяца, как я потратил остаток тех средств, что вы мне прислали. Город очень дорогой, он требует многих расходов. Мне нужно снимать жилье, покупать все необходимое, а также тратиться на многое другое, не буду вдаваться в подробности. Поэтому я с уважением прошу вас, родитель, чтобы вы из побуждений божественной жалости помогли мне, чтобы я мог завершить то, что хорошо начал. Ведь вам должно быть известно, что без Цереры и Вакха хладеет Аполлон».

Последнее предложение — переделанный афоризм древнеримского драматурга Теренция. В оригинале вместо Аполлона, покровителя искусств и муз, говорится о богине любви Венере, а вся латинская фраза обычно переводится на русский как «Без хлеба и вина любовь холодна», что наводит на мысли, о каких именно расходах умолчал студент.

Некоторые студенты в письмах домой просили не деньги (или не только деньги), а необходимые в быту вещи. Так, два брата, изучавшие философию в Шартрской школе, просили мать прислать им овчины — на зимнюю одежду, пергамент, мел хорошего качества и отцовские сапоги.

Существовал целый ряд убедительных доводов, которые должны были эмоционально воздействовать на самых прижимистых родителей. В университетском городе все дорого, потому что: а) зима выдалась холодной; б) осенью был неурожай; в) война может прервать почтовое сообщение; г) в университете очень много студентов; д) гонца с деньгами ограбили по дороге; е) гонец сбежал с деньгами; ж) пишущий задолжал друзьям и евреям-ростовщикам.

Кто-то рисовал в письме страшные картины своей студенческой жизни. Студент Болонского университета сообщал, что вынужден просить милостыню, переходя от двери к двери по непролазной грязи, но все равно ему редко удается принести хоть что-то домой. Другой студент писал сестре, что ему приходится спать на соломе, укрыться нечем, на улицу он выходит босиком и без рубахи, а чем ему приходится питаться — стыдно сказать. Подействовало. Сестра прислала денег, две простыни и отрез дорогой ткани.

Лицензия на попрошайничество

Колледж Магдалины в момент основания в 1458 году был самым богатым и крупным в Оксфорде Фото: Photo by Hulton Archive / Getty Images

У средневековых студентов были возможности подработать на территории самого университета и за его пределами. В архивах кембриджского Тринити-колледжа сохранились документы о выплате студентам, работавшим в университетском саду. В оксфордском Мертон-колледже бедные студенты помогали строить новое здание библиотеки в 1373–1378 годах. Можно было устроиться слугой к богатому студенту или профессору. Работая в столовой или занимаясь уборкой коллегии, можно было снизить плату за проживание. Самым квалифицированным из доступных студентам видов заработка была работа переписчика, на которую всегда был спрос. Кроме того, в Оксфорде, Кембридже и в Парижском университете студент мог получить лицензию на сбор подаяния, освобождавшую его от возможной уголовной ответственности. Из-за этого у университетов возникали проблемы с профессиональными попрошайками, пытавшимися записаться в студенты.

В некоторых университетах жизнь бедных студентов облегчали, снижая для них плату за обучение (Болонья, Авиньон, Прованс) или предлагая им место в специальных хостелах с низкой платой за проживание (Фрейбург, Эрфурт, Вена).

Ссуда из сундука

В двух старейших английских университетах нуждающиеся бедные студенты и преподаватели могли в случае финансовых проблем взять в долг из «общего» сундука с деньгами. Такие сундуки обычно появлялись благодаря благотворителям. Например, в кембриджском колледже Тринити-Холл сундук, в котором было 100 фунтов, «основал» епископ Норвичский Уильям Бейтман, создатель самого колледжа.

Во избежание злоупотреблений сундук закрывался на три замка, ключи от которых были у трех хранителей, так что открыть сундук они могли, только собравшись вместе.

Ссуда была беспроцентной. Те, чей доход превышал определенную сумму, не могли брать деньги из сундука. Необходимо было оставить что-то ценное в качестве залога. Ценность залога должна была превышать взятую в долг сумму. В случае невозврата залог продавался. Преподаватели и студенты, учившиеся на степень магистра, могли одолжить из сундука до 4 фунтов. Обладатель степени бакалавра — до 30 шиллингов. Простой студент или университетский служитель — до 20 шиллингов. В 1480 году был принят запрет на прием в качестве залога книг, как рукописных, так и печатных. Позднее запрет отменили, но установили правило, по которому цена заложенной книги должна была вдвое превышать взятую в долг сумму. Из некоторых сундуков не разрешалось одалживать деньги студентам, отучившимся менее двух лет.

Впрочем, если студент оставался без денег, он мог, выражаясь современным языком, взять академический отпуск. Попросту говоря, покинуть университет и вернуться в него, когда ему это будет по средствам.

Алексей Алексеев